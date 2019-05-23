Кабмин определился, как будет проверять получателей соцвыплат

В порядке верификации прописан порядок предоставления Минфином рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты.

Кабинет министров Украины утвердил порядок осуществления верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий и других социальных выплат, осуществляемых за счет государственных средств.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

В сообщении сказано, что, согласно порядку верификации, будет использоваться информация, которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат. Также четко прописан порядок предоставления Минфином рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, и порядок их обработки.

«Осуществляемая Минфином верификация государственных выплат имеет целью содействие развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине, повышение адресности государственных выплат, оптимизацию бюджетных расходов», - сказано в сообщении.

В Минфин уточнили, что процесс верификации направлен на то, чтобы конечными получателями государственных выплат были именно те граждане, которые нуждаются в помощи государства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины поддержал разработанный Министерством финансов законопроект «О верификации и мониторинге государственных выплат», который позволит урегулировать все правовые и организационные основы осуществления верификации и повысить эффективность таких выплат для украинцев.

В течение 2018 года по результатам верификации государственных выплат Минфин предоставил более 7,5 млн рекомендаций по проверке около 2,6 млн получателей социальной помощи.