Крупные и средние предприятия Украины снизили прибыль

Доля убыточных предприятий за указанный период выросла до 27%.

Крупные и средние предприятия Украины в первом квартале 2019 года получили 111,089 млрд грн прибыли до налогообложения, что на 7,1% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, результат прибыльных предприятий сократился на 6,8% - до 152,462 млрд грн, результат убыточных – вырос на 1,7%, до минус 41,373 млрд грн.

Также сообщается, что доля убыточных предприятий в Украине за первый квартал этого года выросла до 27,2% с 26,3% годом ранее.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, крупные и средние предприятия Украины в 2018 году получили 352,955 млрд грн прибыли до налогообложения, что на 24% выше показателя за 2017 год.