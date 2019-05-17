Иностранцы снизили интерес к украинским гособлигациям

Сумма выкупа облигаций нерезидентами уменьшается вторую неделю подряд.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по итогам еженедельного аукциона вырос всего на 0,5 миллиарда гривень, или на 1,4%, - до 39,7 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, сумма выкупа снижается вторую неделю подряд: по итогам последнего аукциона она стала почти в 6 раз ниже суммы прошлого аукциона и в 10 раз ниже позапрошлого.

Согласно данным НБУ, по сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации больше на 33,4 миллиарда гривень, или более чем в 6 раз.

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов составил 5,2% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 миллиарда гривень, или на 21,7%.