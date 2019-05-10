Эксперты предрекли Китаю крупнейший в истории дефолт

Сейчас компании в КНР стали объявлять о дефолте в три раза быстрее, чем в 2016 году.

Китаю грозит крупнейший в его истории дефолт на сумму 13 триллионов долларов.

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Об этом сообщают аналитики Bloomberg.

"Эксперты агентства изучили данные с 2016 года. Они отметили, что за первые четыре месяца 2019 года китайские компании уже объявили дефолт по внутренним облигациям на 5,8 миллиарда долларов. Этот показатель в 3,4 раза выше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, компании в КНР стали объявлять о дефолте в три раза быстрее, чем в 2016 году.

Среди причин дефолта названы давление властей на банки, стремление сократить избыточные производственные мощности и сокращение финансирования компаний.