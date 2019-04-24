Победитель конкурса на пост главы налоговой рассказал о своих целях

Верланов считает одной из своих главных задач обеспечить прозрачность правил игры для всех плательщиков.

Победитель конкурса на замещение вакантной должности руководителя Государственной налоговой службы Украины (ГНС) заместитель министра финансов Сергей Верланов считает одной из своих главных задач обеспечить права и прозрачность правил игры для всех налогоплательщиков.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины со ссылкой на Верланова.

«Главными целями реформирования Государственной налоговой службы станут обеспечение прав и прозрачности правил игры для налогоплательщиков. Это справедливые и открытые правила для всех. Сервисная функция, демилитаризация службы - лишение правоохранительной функции, которую сейчас выполняет налоговая милиция», - цитирует пресс-служба Верланова.

В сообщении отмечается, что следующим шагом на посту главы налоговой Верланов видит принятие мер по наполнению доходной части ведомства и уменьшение доли теневой экономики.

«Донесение до граждан Украины, до налогоплательщиков месседжа о том, что платить налоги это почетно, это легко, это правильно. Показывать вместе с другими органами государственной власти, на что они тратятся и, таким образом, строить новый консенсус в украинском обществе», - подчеркнул Верланов.

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить к концу апреля текущего года.

Однако 17 апреля Окружной административный суд Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака приостановил конкурс по отбору руководителя Государственной таможенной службы и запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить данный конкурс.

До этого конкурсная комиссия успела завершить один из этапов конкурса, отобрав кандидатов на пост руководителей таможенной и налоговой служб, претендентами на пост последней, в частности, стали заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, исполнительный директор "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко и заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

23 апреля комиссия заслушала от кандидатов программы развития налоговой, по результатам чего наивысший бал получил Верланов, кандидатуру которого Комиссия рекомендовала правительству утвердить в данной должности.