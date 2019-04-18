Украина остается одним из аутсайдеров мирового рейтинга по уровню решения торговых споров - СМИ

В государстве отсутствует стратегия развития промышленности, - отмечают участники форума "Промышленная политика и горно-металлургический комплекс: мировой опыт для Украины".

Украина остается среди аутсайдеров мирового рейтинга по уровню решения торговых споров. Например, средний показатель выигранных антидемпинговых дел для Украины - 17%. В России этот показатель составляет 25%, в Турции - 46%, в Бразилии - 32%.

Статистика отражает неэффективность государственных антидемпинговых мер, приводящих к хроническим проблемам в экономике, сообщает "5 канал".

По словам директора государственного предприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Владимира Власюка, Украине нужно быть крайне осторожной в вопросе наращивания государственного долга.

"Мы отрицательное сальдо торговой кооперации. Мы имеем большие долги, которые мы должны отдавать в валюте. И мы продолжаем осуществлять внешние валютные заимствования. При отрицательном сальдо торговых операций надо быть очень осторожным в наращивании долга", - сообщил Власюк на форуме "Промышленная политика и горно-металлургический комплекс: мировой опыт для Украины ".

Всего, по информации СМИ, участниками форума констатировалось, что в государстве отсутствует стратегия развития промышленности. Как следствие, Украина ощутимо проигрывает многим странам мира, которые реализуют четкую промышленную политику. При этом, отсутствие государственного видения больше всех чувствует именно металлургический комплекс.

По словам директора аналитического центра GMK Center Станислава Зинченко, горно-металлургическому комплексу Украины требуется промышленная политика, реализация которой положительно повлияет на экономику: "ГМК обеспечивает 30% валютных поступлений от украинского экспорта. Но у нас нет промышленной политики, и нашему государству нужно включиться в стандарты поддержки промышленности, в стандарты развития промышленности, чтобы понять, какие конкурентные преимущества мы имеем. Тем самым мы можем включиться в эту конкурентную борьбу и занять свое место, и сделать снова промышленность - фактором роста экономики Украины ".