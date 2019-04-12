Нацбанк не ожидает стремительного обвала гривни
Национальный банк Украины не ожидает стремительного обвала курса украинской гривни при соблюдении режима гибкого курсообразования.
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"Режим гибкого курсообразования, который Национальный банк ввел в 2015 году, является предохранителем от накопления дисбалансов в экономике и стремительного обвала гривни, который мы в полной мере ощутили на себе в 2008 или 2014-2015 годах", - сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook.
В НБУ напомнили, что режим гибкого курсообразования предусматривает колебания курса гривни как в сторону ослабления, так и укрепления. Такой режим - распространенная практика развитых рынков, где цена любого товара, включая валюту, определяется спросом и предложением.
Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка за январь-март 2019 года укрепилась к доллару на 1,7% - до 27,21 гривни/доллар, к евро - на 3,6% - до 30,57 гривни/евро.
Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 гривни/доллар.
Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 гривни/доллар.
Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует девальвацию национальной валюты нашей страны в 2019 году до 28,68 гривни/доллар с 27,19 гривни/доллар в 2018 году.
Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 гривень/доллар.