НБУ разрешил иностранным компаниям открывать счета в украинских банках

Также Нацбанк упростил порядок открытия счетов, отменив требования о представлении карточки с образцами подписей.

Национальный банк Украины разрешил открывать счета в украинских банках новым субъектам финансового рынка Украины - юридическим лицам-нерезидентам, в том числе иностранным инвестиционным фондам и компаниям по управлению активами, действующим от имени таких инвестиционных фондов.

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Об этом сообщается сайте НБУ со ссылкой на обновленную инструкцию регулятора о порядке открытия и закрытия счетов, действующую с 4 апреля.

Согласно новой инструкции, также НБУ упростил порядок открытия счетов для клиентов, отменив требования о представлении карточки с образцами подписей и о закрытии счетов при изменении наименования юридического лица.

Справка УНИАН. В Украине с 7 февраля действует новый Закон "О валюте и валютных операциях", который предполагает ослабление порядка тридцати ограничений на валютном рынке. В том числе увеличение предельного срока расчетов по экспортно-импортным контрактам и разрешение свободно использовать счета юридических лиц за рубежом и счета нерезидентов в банках Украины.

Кроме того, отменены индивидуальные лицензии на валютные операции, разрешена оnline-покупка валюты физическими лицами, а лимит на валютные переводы за рубеж без открытия счетов для физлиц повышен в 10 раз.

Также с 7 февраля бизнес может репатриировать дивиденды за 2018 год в пределах 7 млн евро в месяц и покупать валюту день в день без предварительного резервирования средств, а с 1 марта норма обязательной продажи валюты экспортерами снижена до 30%.