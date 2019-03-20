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Disney завершил покупку активов 21st Century Fox за $71 миллиард

09:41, 20 марта 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на релиз компании.

"Среди активов, которые сегодня официально перешли к Disney, в частности, киностудия 20th Century Fox, продакшн-компания телеканала Fox, кабельные сети FX и National Geographic", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Disney в декабре 2017 года заключил сделку с американским медиамагнатом Рупертом Мердоком на покупку большей части его активов в компании 21st Century Fox за 52,4 миллиарда долларов, в июне 2018 года предложение было улучшено до 71,3 миллиарда.

При этом активы, не переходящие по условиям соглашения в распоряжение Disney, должны были быть выделены в отдельную компанию Fox Corporation, которая и была образована, она включила в себя телеканалы Fox News и Fox Sports, вещательную сеть Fox и ряд телевизионных станций.

Ранее Fox Corporation объявила, что окончательно отделилась от медиахолдинга 21st Century Fox (21CF) и стала самостоятельной публичной компанией.

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Теги: #Walt Disney Company#Компания Disney#Disney покупает Fox