Украинский гидрометцентр сообщает о постепенном снижении температуры. Зима близко. И, безусловно, эта зима будет сложной.

Я вижу несколько сценариев развития событий. Есть тяжелый, пессимистичный. По такому сценарию у нас будут и аварийные, и плановые отключения на уровне прошлого года, или даже хуже. Здесь будут влиять два главных фактора.

"Наша энергетическая система, как и любая другая, не приспособлена к массированным ударам "шахедами", баллистическими и крылатыми ракетами. Опции стопроцентной защищенности просто не существует"

Во-первых, по данным украинской разведки, Россия уже накопила около 800 ракет и довольно значительное количество "шахедов". Наша энергетическая система, как и любая другая, не приспособлена к массированным ударам "шахедами", баллистическими и крылатыми ракетами. Опции стопроцентной защищенности просто не существует, энергетическая система к этому не приспособлена. И хотя основные объекты у нас защищены, безусловно, если массированные удары будут, то риски разрушения достаточно высоки.

Когда говорим о защите, стоит понимать, что всю Украину полностью, все ее энергетические объекты, защитить невозможно. Но Украина вместе с партнерами сделала достаточно много в частности для установления системы противовоздушной обороны, пассивной защиты. Речь идет, например, о железобетонных конструкциях над ключевыми объектами инфраструктуры, антидроновых сетках, мешках с песком, которые должны защитить трансформаторы и другую инфраструктуру от обломков ракет…

"Все зависит от того, какие именно будут удары, какой будет их стратегия, насколько они будут массированы"

В этом вопросе все зависит от того, какие именно будут удары, какой будет их стратегия, насколько они будут массированы. Сейчас наша энергетическая система защищена настолько, насколько вообще можно было ее защитить по состоянию на сегодня.

Во-вторых, мы входим в зиму практически без резервов мощностей, и такое происходит впервые в истории. Напомню, в прошлом году у нас был профицит мощностей. До начала массированных российских атак он составлял где-то 30%. Сегодня этого нет. Поэтому зимой, когда будет холодно и температура будет опускаться ниже 7 градусов мороза, в пиковые часы можно ожидать, что дефицит может достигать от 2 до 3 ГВт.

"Мы входим в зиму практически без резервов мощностей, и такое происходит впервые в истории"

Но есть и хорошая новость: чтобы ликвидировать такой дефицит нужно, в первую очередь, обеспечить условия импорта электроэнергии. Технологические возможности такого импорта в объеме 1-2 ГВт электроэнергии из стран Евросоюза существуют. Сейчас Украина выбирает не более 15-20% тех возможностей, которые дала синхронизация нашей энергетической системы с европейской. Поэтому надо будет проводить переговоры, чтобы увеличить возможности этого перетока.

Очень важно воспользоваться этой опцией, чтобы уменьшить количество плановых или аварийных отключений. И для этого недавно НКРЭКУ увеличила прайс-кепы (предельные цены, - УНИАН). Однако достаточно ли этого повышения - тоже вопрос. Дело в том, что если говорить о сегодняшних ценах в Европе, этих прайс-кепов достаточно. Но мы не знаем, какие цены будут в ЕС зимой. Здесь будет влиять и то, что солнечная энергетика, которая составляет большую часть энергобаланса ЕС, зимой будет работать фактически на минимуме. И то, что будет с рынком газа, нефти и нефтепродуктов из-за кризиса на Ближнем Востоке. Может случиться, что цены в ЕС будут выше, чем в Украине. В таком случае поставлять электрическую энергию нам будет просто коммерчески невыгодно. Такой риск тоже существует. Поэтому стоит подумать о том, чтобы прайс-кепы не ограничивали торговлю с ЕС на этом рынке.

"Часть флота РФ отошла. Поэтому сейчас у россиян нет возможности обстреливать Украину так, как они планировали. Для нас это серьезный плюс"

Другой сценарий прохождения зимы - оптимистичный. Согласно ему, грядущая зима может быть заметно лучше от прошлой. Прежде всего на это будет влиять тот факт, что Россия уже не имеет таких возможностей для массированных обстрелов, как в прошлом году. Одна из проблем заключается в том, что значительное количество накопленных ракет должно было бы запускаться по Украине из района Черного моря. Однако там, как известно, наши Вооруженные силы достаточно мощно "накрывали" Крым. Поэтому часть флота РФ отошла. Так что сейчас у россиян нет возможности обстреливать Украину так, как они планировали. Для нас это серьезный плюс.

Еще один момент - в РФ постепенно разворачивается и будет разворачиваться дальше борьба за власть и деньги.

"Массированных атак может быть гораздо меньше, чем в прошлом году. Тогда мы намного легче пройдем этот осенне-зимний период"

И третий момент - международный фактор. Допускаю, что на встрече лидеров Китая и США в Сан-Франциско могут, например, быть приняты определенные решения, которые не будут способствовать желанию России обстреливать нашу инфраструктуру.

Следовательно, по этому сценарию, массированных атак может быть гораздо меньше, чем в прошлом году. Тогда мы намного легче пройдем этот осенне-зимний период.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова