"Зеленая" энергетика позволит сделать украинскую энергосистему более устойчивой перед российскими атаками.

Об этом написал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в своей колонке для Всемирного экономического форума.

"Прогресс Украины в сфере возобновляемой энергетики выделяется на фоне войны и нестабильности. Это не просто следование глобальному тренду - это спасательный круг для будущего страны. В то время, как мы восстанавливаем и боремся за нашу энергетическую безопасность, возобновляемая энергетика предлагает путь к более мощной, устойчивой энергетической системе, менее уязвимой к атакам", - написал он.

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Тимченко рассказал, что даже после потери 500 МВт ветроэнергетических мощностей из-за вторжения России в 2014 году ДТЭК удвоил инвестиции в возобновляемую энергетику и инвестировал в нее 1,4 млрд евро.

В частности, ДТЭК во время полномасштабной войны построил Тилигульскую ВЭС в 100 км. от линии фронта и в будущем компания планирует увеличить мощности этой электростанции до 500 МВт.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова планирует построить Полтавскую ВЭС мощностью 650 МВт.