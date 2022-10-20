О том, каких именно областей коснутся ограничения, станет известно утром 21 октября.

В пятницу, 20 октября по всей Украине возможны временные ограничения энергопотребления.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Уважаемые украинцы, благодарим всех за понимание и сотрудничество сегодня. Завтра нас всех ждет еще один непростой день - временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что о том, каких именно областей коснутся ограничения, станет известно утром 21 октября.

"Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями. Более подробную информацию об отключениях в вашем регионе читайте на сайте ваших операторов системы распределения электроэнергии", - добавили в "Укрэнерго".

Отключение электроэнергии в Украине - что известно

Утром 10 октября Россия совершила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированно попадание в объекты критической инфраструктуры.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. 11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

Кроме того, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. 15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.

17 октября, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.

18 октября захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечение на левом берегу Киева, а также по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре и объекту энергообеспечения в Житомире.

С 10 по 18 октября 408 объектов украинской инфраструктуры подверглись вражеским атакам и разрушениям.

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