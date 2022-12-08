На данный момент 22 танкера с нефтью не могут пересечь турецкие воды из-за опасений Анкары, что поставки могут быть незастрахованными.

На фоне нефтяных санкций против России западные чиновники обвинили Турцию в срыве поставок нефти из Черного моря после блокирования движения через проливы Босфора и Дарданеллы.

Как сообщает Financial Times, западные чиновники заявили, что суда, большинство из которых загружены нефтью из Казахстана, а не России, должны быть пропущены.

"Все, кроме одного из примерно 20 загруженных танкеров, ожидающих пересечения проливов, перевозят нефть казахстанского происхождения... Эти грузы не будут подпадать под ограничения цены при любом сценарии, и не должно быть никаких изменений в статусе их страхования от казахстанских поставок в предыдущие недели или месяцы", - говорится в материале.

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На данный момент 22 танкера с нефтью не могут пересечь турецкие воды из-за опасений Анкары, что поставки могут быть незастрахованными. Такие опасения возникли из-за правил, которые запрещают танкерам с российской нефтью получить доступ к европейскому морскому страхованию, если нефть не продается в пределах установленного потолка - по цене 60 долл за баррель или ниже.

Турция и нефтяные санкции против РФ:

С 1 декабря 2022 года Турция требует от грузоотправителей нефти страховку для прохода через Босфор и Дарданеллы. Новые правила связаны с соблюдением санкций ЕС и Великобритании против РФ, хотя формально Турция к ним не присоединялась.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

По состоянию на 6 декабря 2022 года у берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров. Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью.

7 декабря 2022 года в Минфине США заявили о том, что режим ограничения цен распространяется только на нефть российского происхождения и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие территориальные воды.

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