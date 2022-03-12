В ЕС готовят план полного отказа от угля, нефти и газа из России до 2030 года.

Ливия в настоящее время не сможет заменить российскую нефть в Европе.

Об этом сообщает ливийское издание Ean Libya.

"Ливия не может быть альтернативой в настоящее время, возможно, через пять или семь лет", - сказал Министр нефти и газа в правительстве национального единства Мохамед Аун.

Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni объявила о приостановке заключения новых контрактов на поставку сырой нефти из России, а также заявила, что намерена заменить российскую нефть поставками с международного рынка.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия подготовила план отказа от российских газа и нефти. Все страны ЕС будут обязаны ежегодно до 1 октября заполнять свои газохранилища по меньшей мере на 90%.

В ЕС готовят план полного отказа от угля, нефти и газа из России до 2030 года и план по сокращению зависимости от поставок газа из РФ на 67% уже к концу 2022 года.

Также в ЕС заявили, что планируют присоединить Украину к энергосети Европейского Союза в ближайшее время.

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