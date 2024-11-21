В условиях войны децентрализованная генерация устойчивее, чем традиционная, - гендиректор ДТЭК Тимченко для Associated Press

Он рассказал, что ключевое преимущество "зеленой" распределенной генерации заключается в том, что ее можно гораздо быстрее восстановить, чем традиционные электростанции.

Децентрализованные электростанции, в частности объекты "зеленой" энергетики, более устойчивы к обстрелам, чем традиционные электростанции в условиях полномасштабной войны. Об этом в интервью Associated Press заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Он рассказал, что ключевое преимущество "зеленой" распределенной генерации заключается в том, что ее можно гораздо быстрее восстановить, чем традиционные электростанции.

"Разница между централизованной и так называемой децентрализованной генерацией заключается в том, что она гораздо устойчивее и ее труднее разрушить", - сказал Тимченко.

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Гендиректор ДТЭК отметил, что энергетики не имеют другого выбора, кроме как восстанавливать поврежденные врагом объекты, потому что люди должны быть со светом.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова готовит к строительству проект Полтавской ветроэлектростанции мощностью 650 МВт.