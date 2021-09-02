Ранее правительство установило предельную цену на услуги распределения газа в размере 1,79 грн за 1 куб. метр в месяц без НДС.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) дала разъяснение относительно того, планируется ли в 2021 году очередной пересмотр тарифов на распределение газа.

Об этом регулятор сообщил в ответе на запрос УНИАН.

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"Касательно вопроса, планируется ли в ближайшее время пересмотр тарифов на распределение газа, сообщаем, что в ближайшее время пересмотр тарифов на услуги по распределению газа на 2021 год НКРЭКУ не планируется", - сказано в документе.

НКРЭКУ и тарифы: что необходимо знать

Ранее НКРЭКУ на своем сайте обнародовала проект документа, в котором предложила по-новому рассчитывать тарифы на распределение газа.

Согласно проекту, при расчете тарифа на услуги распределения газа в состав планируемой годовой тарифной выручки может включаться корректировка, которая может иметь как положительное, так и отрицательное значение.

С января 2021 года НКРЭКУ повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза. После этого на фоне роста ряда коммунальных услуг в регионах Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

В связи с этим правительство установило предельную цену на услуги распределения газа в размере 1,79 грн за 1 куб. м в месяц без НДС.

Автор: Анна Бредихина