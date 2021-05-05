«Нафтогаз» в первом квартале 2021 года получил 12,6 млрд грн чистой прибыли – финдиректор компании.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2021 года получила 12,6 млрд грн чистой прибыли, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом на своей странице в Facebook написал финансовый директор группы «Нафтогаз» Петер ван Дрил.

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«Ранее мы заявляли, что ожидаем прибыльности «Нафтогаза» в первом квартале. Я рад сообщить, что чистая прибыль в первом квартале 2021 года составляет 12,6 млрд грн (неаудированный предварительный результат подлежит дальнейшему рассмотрению). Чистая прибыль за аналогичный период 2020 года составила 3,2 млрд грн», - отметил он.

По его словам, деловая среда демонстрирует явные признаки восстановления с более высокими ценами и большим спросом, чем в прошлом году.

«Ожидаемый результат показывает нашу устойчивость: три квартала подряд рентабельность растет», - добавил ван Дрил.

Что этому предшествовало

По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

Основанием для принятия такого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год.

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Автор: Анна Бредихина