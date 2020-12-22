В компании отметили, что государству не хватает лидера для решения проблемы долгов на рынке природного газа.

В "Нафтогазе", комментируя назначение бывшего топ-менеджера НАК Юрия Витренко врио министра энергетики, заявили, что "приветствуют правительственную команду с серьезным усилением".

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой пресс-службу "Нафтогаза" в Facebook.

"Уверены, что энергия Юрия Витренко сможет сдвинуть горы накопленных проблем на рынке газа. Ведь решение этих проблем со стороны государства позволит защитить украинцев и обеспечить им доступ к газу по выгодным ценам", - добавили в компании.

"Очевидно, что государству не хватает лидера для решения проблемы долгов на рынке природного газа. По условиям специальных обязанностей, Нафтогаз был обязан отпускать газ газсбытам и тепловикам несмотря на рост задолженности. В результате эти компании задолжали "Нафтогазу" за газ, полученный в рамках ПСО, более 67 миллиардов гривен. Причем среди этих предприятий есть как частные, так и государственные предприятия.

В целом режим ПСО уже выполнил свою задачу - смягчил переход к свободному рынку. Но из-за отсутствия контроля привел к явным искажениям. Нужна активная позиция новоназначенного заместителя министра энергетики в отмене последней части ПСО с мая 2021 года", - говорится в позиции "Нафтогаза".

В компании добавили, что Украина нуждается в развитии энергетических рынков и внедрении настоящих механизмов биржевой торговли, например, клиринговой системы.

"Существует целый ряд проблем с региональными монополистами - облгазами: учет газа, нормы потребления, давление на потребителей и плата за использование государственных газовых сетей. По закону, большинство газовых сетей в регионах принадлежат государству, поскольку они были построены за государственный счет.

Облгазы должны платить государству за использование этих сетей, однако несколько министров энергетики заключали договоры о безвозмездном использовании государственных сетей. В исправлении этого искривления нужна решимость и воля. Зато облгазы пытаются получить больше с потребителей, применяя виртуальные "температурные коэффициенты" и завышенные нормы потребления газа. Первая проблема - уже на рассмотрении Верховного суда. А вот вторая - полностью в руках правительства. Ведь именно правительство устанавливает нормы потребления газа", - добавили в компании.

В "Нафтогазе" считают, что для минимизации такого давления на клиентов, в Украине необходимо создать дата-хаб для автоматизированного обмена информацией.

Также в компании подчеркнули важность не потерять возможность для возвращения транзита среднеазиатского, в частности туркменского газа через территорию РФ в Украину и ЕС.

Что этому предшествовало

Кабмин на внеочередном заседании назначил Юрия Витренко заместителем министра энергетики - на него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

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Автор: УНИАН