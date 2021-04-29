В Госдепартаменте заявили, что от назначений в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал кадровые перестановки в НАК "Нафтогаз Украины".

Свою позицию он высказал в Twitter.

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По словам представителя Госдепартамента США, именно от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

"Уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добродетель при назначении персонала в энергетическом секторе - будь то правительственные или государственные предприятия - является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам" - написал он.

Что этому предшествовало

28 апреля 2021 года Кабмин уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины".

Также было принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза".

В тот же день, 28 апреля, "Нафтогаз" сделал официальное заявление по поводу увольнения Коболева.

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Автор: Елена Коваленко