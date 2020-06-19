В "Энергоатоме" объяснили, как могут "работать" средства, перечисленные компанией на снятие энергоблоков АЭС с эксплуатации

Средства, которые ГП НАЭК «Энергоатом» перечисляет в Финрезерв на снятие с эксплуатации (ФРСЭ) энергоблоков АЭС, необходимо защитить от инфляции.

Для этого их нужно вкладывать в ценные бумаги или инвестировать в проекты, которые принесут прибыль «Энергоатому» и государству. Об этом в своем блоге на Liga.net написал вице-президент "Энергоатома" Хартмут Якоб.

Он подчеркивает необходимость как можно скорее внести изменения в действующее механизма накопления средств в ФРСЭ.

Якоб отметил, что с 1 января 2021 года «Энергоатом» предлагает вывести ФРСЭ из госбюджета.

«Как защитить накопленные в Фонде средства от инфляции? Возможно, стоит на законодательном уровне разрешить вкладывать эти деньги в государственные ценные бумаги и в ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями. Это позволит накопленным средствам работать уже сегодня», - убежден вице-президент "Энергоатома".

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Он подчеркнул, что для накопления в ФРСЭ необходимых средств у НАЭК «Энергоатом» еще есть время: 10 млрд грн, необходимых на снятие с эксплуатации одного энергоблока, понадобятся не одновременно, а в течение 30-40 лет.

И основная проблема, по словам господина Якоба, лежит в другой плоскости. Так, накопление происходит неэффективно: деньги аккумулируются на спецсчете госказначейства и являются неотъемлемой частью госбюджета.

Как пояснил вице-президент «Энергоатома», средства для ФРСЭ компания перечисляет в спецфонд госбюджета, и дальнейшая их судьба от компании уже никак не зависит.

«Сегодня в ФРСЭ (по состоянию на 31 января 2020 года) накоплено 5 млрд 96 млн грн. Это - результат ежемесячных отчислений «Энергоатома». Согласно финплану компании, в этом году она должна перечислить в Финансовый резерв на снятие с эксплуатации 785,4 млн грн - это 65,45 млн ежемесячно. Но эти деньги не работают, и их неумолимо пожирает инфляция!» - подчеркнул топ-менеджер «Энергоатома».

Так, одно из предложений «Энергоатома», - вложение средств ФРСЭ в качестве капитальных инвестиций в проекты, которые будут приносить доход. Хартмут Якоб заявляет: если эти деньги будут работать и «зарабатывать», компания сможет быстро накопить в Фонде необходимые средства.

Чтобы ускорить накопление нужных для вывода ресурсов, можно также увеличить отчисления, говорит Якоб.

Так, сейчас компания отчисляет в ФРСЭ 1,14 копейки с киловатт-часа, что дает 785 млн грн в год. Если отсчитывать 3 копейки с киловатт-часа (то есть, на 1,86 коп. больше), то уже через 10 лет в ФРСЭ будет около 100 млрд грн.

Такие шаги, подчеркнул топ-менеджер «Энергоатома», позволят минимизировать инфляционные риски. Кроме того, вместе с решением о выгодности инвестирования средств, это позволит «Энергоатому» не только собрать полную сумму на снятие с эксплуатации, а и получить дополнительный доход.

«Разумеется, эти копейки будут заложены в цену киловатт-часа. Впрочем, даже при таких условиях атомная электроэнергия в Украине все равно останется самой дешевой», - подытожил Хартмут Якоб.

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