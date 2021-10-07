Киевсовет увеличил размер уставного капитала КП "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд грн.
Как передает корреспондент УНИАН, поддержали решение на сегодняшнем заседании Киевсовета 97 депутатов из 106 зарегистрированных в сессионном зале.
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Проект решения был включен в повестку дня заседания как неотложный.
Перед голосованием заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко отметил, что этот проект решения будет голосоваться с правками, которые подписали все главы фракций.
"И эти правки дают нам возможность сохранить на этот отопительный сезон тарифы на отопление на уровне прошлого года", - заявил он.
В то же время, с мая предприятие оказалось в крайне сложном финансовом положении.
"Переход на новые рыночные условия закупки природного газа, неконтролируемый рост цен на природный газ и проблемные вопросы отрасли теплоэнергетики привели к углублению кризиса в отрасли и ставят под угрозу прохождение отопительного сезона 2021/2022 без привлечения дополнительного финансирования на покрытие убытков и кассовых расчетов", - объясняется в документе.
Единственной возможностью для прохождения отопительного периода 2021/2022 усматривается дополнительное финансирование КП "Киевтеплоэнерго" путем увеличения его уставного капитала, поскольку "система тарифообразования является инертной, неспособной своевременно учесть фактические цены на природный газ", "законодательство является жестким к неплательщикам", инфраструктура "Киевтеплоэнерго" требует значительных инвестиций и модернизации.
"Киевтеплоэнерго" и уставной фонд:
14 марта 2019 г. Киевсовет увеличил уставный капитал коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 300 млн грн денежного взноса владельца – до 2,3 млрд грн.
В июле 2016 года Киевсовет передал в управление "Киевтеплоэнерго" 4 тыс. 485 муниципальных объектов комплекса теплоснабжения, находящихся во временном управлении и пользовании "Киевэнерго".