Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко заявил, что решение дает возможность сохранить на этот отопительный сезон тарифы на отопление для населения на уровне прошлого года.

Киевсовет увеличил размер уставного капитала КП "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, поддержали решение на сегодняшнем заседании Киевсовета 97 депутатов из 106 зарегистрированных в сессионном зале.

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Проект решения был включен в повестку дня заседания как неотложный.

Перед голосованием заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко отметил, что этот проект решения будет голосоваться с правками, которые подписали все главы фракций.

"И эти правки дают нам возможность сохранить на этот отопительный сезон тарифы на отопление на уровне прошлого года", - заявил он.

В то же время, с мая предприятие оказалось в крайне сложном финансовом положении.

"Переход на новые рыночные условия закупки природного газа, неконтролируемый рост цен на природный газ и проблемные вопросы отрасли теплоэнергетики привели к углублению кризиса в отрасли и ставят под угрозу прохождение отопительного сезона 2021/2022 без привлечения дополнительного финансирования на покрытие убытков и кассовых расчетов", - объясняется в документе.

Единственной возможностью для прохождения отопительного периода 2021/2022 усматривается дополнительное финансирование КП "Киевтеплоэнерго" путем увеличения его уставного капитала, поскольку "система тарифообразования является инертной, неспособной своевременно учесть фактические цены на природный газ", "законодательство является жестким к неплательщикам", инфраструктура "Киевтеплоэнерго" требует значительных инвестиций и модернизации.

"Киевтеплоэнерго" и уставной фонд:

14 марта 2019 г. Киевсовет увеличил уставный капитал коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 300 млн грн денежного взноса владельца – до 2,3 млрд грн.

В июле 2016 года Киевсовет передал в управление "Киевтеплоэнерго" 4 тыс. 485 муниципальных объектов комплекса теплоснабжения, находящихся во временном управлении и пользовании "Киевэнерго".

Автор: Инна Андалицкая