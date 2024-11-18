Эксперт напомнил о законодательных обязательствах государства по закупке электроэнергии из возобновляемых источников.

Вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец выразил обеспокоенность относительно отсутствия механизмов погашения накопленных долгов перед производителями из возобновляемых источников энергии на 2025 год.

"По нашему мнению отсутствуют источники наполнения деньгами, чтобы компенсировать те долги, которые накопились перед производителями из возобновляемых источников", - подчеркнул Трохимец.

Эксперт напомнил о законодательных обязательствах государства по закупке электроэнергии из возобновляемых источников:

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"Законодательство обязывает государство закупать всю электрическую энергию, произведенную на возобновляемых источниках, и соответственно эти средства платить. Накопилось сейчас немало долгов, государство выбрало путь финансирования этих мероприятий через тариф НЭК Укрэнерго".

Трохимец отметил, что проблема долгов перед "зелеными" производителями имеет длительную историю. Кроме того, он выразил обеспокоенность относительно возможных дополнительных расходов НЭК "Укрэнерго" в случае повреждений инфраструктуры.

Напомним, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников ("зеленый" тариф) перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривень.