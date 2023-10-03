Энергетики опасаются, что в этом году пережить российские удары по энергетике будет сложнее, чем в прошлом году.

Украинские чиновники, ответственные за энергетическую отрасль, в общении с журналистами на условиях анонимности не скрывают своей озабоченности из-за возможного повторения российских ударов по электростанциям этой осенью и зимой. Некоторые даже ожидают, что на этот раз ситуация будет даже хуже, чем в прошлом году, пишет The Economist.

Отмечается, что в прошлом сезоне украинская энергетика удержалась благодаря избытку энергомощностей, которыми можно было оперативно маневрировать. Также спасло то, что перед войной значительная часть энергораспределительных мощностей была модернизирована, и на складах лежало снятое старое оборудование, которое можно было снова поставить вместо уничтоженного российскими ракетами.

Сейчас украинские электростанции дополнительно защищены песчаными "бастионами", которые должны защитить оборудование от обломков ракет. Хотя в случае прямого попадания это не поможет. Энергетики говорят, что закрыть высоковольтные трансформаторы бетонными корпусами нельзя, поскольку они перегреваются.

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Благодаря финансовой и технической помощи союзников украинские инженеры круглосуточно работали, чтобы отремонтировать все, что могут, до новой зимы. Было заказано 100 новых высоковольтных трансформаторов, половина из которых будет произведена внутри страны, а половина – закуплена за рубежом; но нападения на украинские фабрики привели к тому, что фактически было сделано мало отечественных. Часть запасных трансформаторов Украина хранит на территории Польши и Румынии, чтобы они были в безопасности до момента, когда возникнет потребность в них.

Герман Галущенко, министр энергетики Украины, говорит, что страна готовится к новой атаке на свою энергетическую систему, но, поскольку больше нет избыточных мощностей и мало запасного оборудования, она гораздо уязвимее, чем была в прошлом году.

Одним из важных улучшений по сравнению с периодом до вторжения является то, что Украина теперь подключена к европейской сети, поэтому при необходимости она может импортировать электроэнергию.

Сейчас украинцы имеют большой опыт противодействия масштабным нападениям, говорит господин Галущенко; но он добавляет, что ожидает, что россияне тоже научились из своего опыта "неспособности разрушить систему". Когда его спросили, как лучше всего гарантировать, что свет останется этой зимой, он устало сказал, что стране нужно больше систем противовоздушной обороны.

Российские удары по энергетике Украины

Как писал УНИАН, 21 сентября российский агрессор совершил очередное ракетно-дроновое нападение на Украину, во время которого целями впервые за несколько месяцев была именно энергетическая инфраструктура Украины.

Из-за этой атаки были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях. Также получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях.

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