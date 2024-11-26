Эксперт отмечает, что сегодня в мире происходит ренессанс ядерной энергетики, ведь она признана одним из ключевых источников декарбонизированной энергии.

Украина стоит перед риском потерять важный стратегический актив, если не будут достроены третий и четвертый энергоблоки Хмельницкой АЭС. Об этом в интервью заявил председатель правления АО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" Юрий Сапожников в интервью изданию Апортроф.

По его словам, эти объекты, законсервированные еще в 1990-х годах, имеют строительную готовность на уровне 75% и 25% соответственно, что делает их уникальным ресурсом для развития энергетической отрасли страны.

Эксперт отмечает, что сегодня в мире происходит ренессанс ядерной энергетики, ведь она признана одним из ключевых источников декарбонизированной энергии. Банки готовы инвестировать в проекты атомной генерации, поскольку это стабильная и экологически безопасная альтернатива. В этом контексте достройка ХАЭС является не только экономически целесообразной, но и критически важной для энергетической независимости Украины.

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"Мы говорим об активе, который уже сегодня имеет оценочную стоимость более миллиарда долларов. Отказаться от достройки - это буквально потерять этот ресурс, умножить его на ноль", - отметил Юрий Сапожников.

Кроме экономической выгоды, достройка двух энергоблоков создаст тысячи рабочих мест и станет мощным толчком для развития строительной индустрии и смежных отраслей. На пиковых этапах строительства предполагается привлечение до трех тысяч работников. В долгосрочной перспективе эти объекты обеспечат стабильное энергоснабжение и существенно снизят зависимость Украины от импорта энергии.

Сапожников также отметил, что ждать завершения войны для начала работ не стоит.

"Законодательные, проектные и экспертные процедуры можно начать уже сейчас, чтобы после окончания боевых действий перейти к активной фазе строительства. Это стратегический шаг, который обеспечит Украине энергетическую безопасность и экономическую стабильность", - подытожил он.

Напомним, Правительство планирует реализовать проект достройки блоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС. Проект официально поддержали США и страны ЕС. Достройка готовых на 25-75% блоков даст стране 2,2 ГВт дополнительной мощности.