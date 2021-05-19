В январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.

Украина уже 2000 дней не покупает природный газ у российского газового монополиста "Газпрома".

Об этом сообщается на сайте госкомпании "Укртрансгаз".

Читайте такжеМинэнергетики просит запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Причиной отказа Украины от покупки газа в конце 2015 года стала несогласованность по цене.

При этом, после пересмотра Стокгольмским арбитражем контрактной формулы в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом", Украина весной 2018 года была готова возобновить прямой импорт, но российский монополист вернул "Нафтогазу" внесенный авансовый платеж $127,6 млн.

Срок действия контракта на поставку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" истек 31 декабря 2019 года, новый стороны не заключали.

Импорт из России: как развивались события

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома».

За 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2020 году Украина увеличила импорт газа на 12%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15,9 млрд кубометров.

Поставки осуществлялись из Словакии – 10,2 млрд кубометров, Венгрии – 4,2 млрд кубометров, Польши – 1,5 млрд кубометров.

В январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.

Украина 1 февраля 2021 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период.

В марте президент Украины Владимир Зеленский поддержал ограничение импорта электроэнергии из России и Беларуси, в связи с чем поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову представить проекты соответствующих решений.

13 мая Президент Владимир Зеленский подписал закон, который обеспечивает возможность сертификации оператора системы передачи (ОСП) электрической энергии госкомпании "Укрэнерго" по модели отделения ISO (Independent System Operator).

Законом также предусматривается возможность министра энергетики инициировать запрет в Украину импорта электрической энергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь).

Ранее действующий глава национальной акционерной компании Юрий Витренко заявил о необходимости давления на российскую компанию «Газпром» и руководство России с целью снятия ограничений на экспорт газа в нашу страну из Центральной Азии и независимыми от «Газпрома» российскими поставщиками, а также для переноса точек передачи газа европейским покупателям с западной на восточную границу Украины.

По словам Витренко, на сегодня такие инициативы блокируются руководством России, при этом, в случае их реализации, это сможет увеличить спрос на украинскую ГТС и позволит снизить цены на ресурс внутри страны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Игорь Орел