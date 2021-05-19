Украина уже 2000 дней не покупает природный газ у российского газового монополиста "Газпрома".
Об этом сообщается на сайте госкомпании "Укртрансгаз".
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Причиной отказа Украины от покупки газа в конце 2015 года стала несогласованность по цене.
При этом, после пересмотра Стокгольмским арбитражем контрактной формулы в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом", Украина весной 2018 года была готова возобновить прямой импорт, но российский монополист вернул "Нафтогазу" внесенный авансовый платеж $127,6 млн.
Срок действия контракта на поставку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" истек 31 декабря 2019 года, новый стороны не заключали.
Импорт из России: как развивались события
- Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома».
- За 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.
- В 2020 году Украина увеличила импорт газа на 12%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15,9 млрд кубометров.
- Поставки осуществлялись из Словакии – 10,2 млрд кубометров, Венгрии – 4,2 млрд кубометров, Польши – 1,5 млрд кубометров.
- В январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.
- Украина 1 февраля 2021 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период.
- В марте президент Украины Владимир Зеленский поддержал ограничение импорта электроэнергии из России и Беларуси, в связи с чем поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову представить проекты соответствующих решений.
- 13 мая Президент Владимир Зеленский подписал закон, который обеспечивает возможность сертификации оператора системы передачи (ОСП) электрической энергии госкомпании "Укрэнерго" по модели отделения ISO (Independent System Operator).
- Законом также предусматривается возможность министра энергетики инициировать запрет в Украину импорта электрической энергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь).
- Ранее действующий глава национальной акционерной компании Юрий Витренко заявил о необходимости давления на российскую компанию «Газпром» и руководство России с целью снятия ограничений на экспорт газа в нашу страну из Центральной Азии и независимыми от «Газпрома» российскими поставщиками, а также для переноса точек передачи газа европейским покупателям с западной на восточную границу Украины.
- По словам Витренко, на сегодня такие инициативы блокируются руководством России, при этом, в случае их реализации, это сможет увеличить спрос на украинскую ГТС и позволит снизить цены на ресурс внутри страны.
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