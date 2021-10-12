По мнению Зеленского, между Украиной и ЕС необходимо выработать общее и долгосрочное видение энергетической безопасности Европы.

Украина и Евросоюз договорились начать стратегический энергетический диалог высокого уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в речи во время саммита Украина-Евросоюз.

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"Украина готова присоединиться к сотрудничеству в рамках инициативы ЕС об определении 2022-го года годом европейской обороны, ведь безопасность Европы неразрывно связана с безопасностью и независимостью Украины", - отметил президент.

По его словам, залогом независимости и национального суверенитета Украины является и энергетическая безопасность.

Однако, по мнению Зеленского, завершение строительства "Северного потока-2" открывает перед Украиной новые вызовы в придачу к уже существующим.

"Мы договорились начать стратегический энергетический диалог высокого уровня. Между Украиной и ЕС необходимо выработать общее и долгосрочное видение энергетической безопасности Европы", - подчеркнул глава государства.

Синхронизация с энергосетью ENTSO-E:

Синхронизация Объединенной энергосистемы Украины с энергосетью ENTSO-E запланирована на 2023 год.

По данным оператора объединенной энергосистемы Украины - госкомпании "Укрэнерго", Украина в 2022 году будет готова к тестовой работе энергосистемы в изолированном режиме для дальнейшей синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) — европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии. Она объединяет 43 операторов в 36 странах Европы.

Расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря интеграции объединенной энергосистемы Украины в европейскую энергосистему ENTSO-Е существенно повысится стабильность и безопасность энергоснабжения в Центрально-Восточной Европе.

Министр энергетики Герман Галущенко считает, что в 2023 году Украина полностью соединит свою энергосистему с европейской.

11 октября 2021 года министр энергетики Герман Галущенко заявил о том, что Украина технически готова соединить свою энергосистему с европейской.

Автор: Антонина Доломанжи