Таким образом было ввезено меньше газа, чем вывезено.

Украина 1 декабря 2020 года была нетто-экспортером природного газа, таким образом было ввезено меньше газа, чем вывезено.

Читайте такжеРада разрешила «Оператору ГТС» покупать газ на бирже в обход Prozorro

Об этом в Facebook сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Невероятное рядом. Сегодня (1 декабря – УНИАН) Украина была один день нетто-экспортером газа (транзит не рассматриваю). Было ввезено 4,57 миллиона кубометров газа (3,28 миллиона кубометров из Венгрии и 1,29 миллиона кубометров из Словакии). А вывезено было 5,4 миллиона кубометров (3,8 миллиона кубометров в Венгрию и 1,6 миллиона кубометров в Польшу)", - сказал он.

По его словам, это все разные газы, для разных целей и различных собственников.

"Есть и импорт, и ввоз на таможенный склад, и вывоз с таможенного склада. Трейдеры отслеживают динамику на смежных рынках и транспортируют газ туда, где газ в данный момент дороже. Это нормальное рыночное поведение, которое позволяет сформировать справедливую рыночную цену на газ не только в Украине, но и в соседних странах. Постепенно движемся к созданию регионального восточноевропейского газового хаба", - написал Макогон.

Что этому предшествовало

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

За три квартала 2020 года ОГТСУ транспортировал 39,5 миллиарда кубометров газа, что на 40% меньше, чем за этот же период прошлого года (65,40 миллиарда кубометров).

В западном направлении отправлено 36,8 миллиарда кубометров газа (-40%). В частности, в Польшу – 2,9 миллиарда кубометров, Словакию – 27,2 миллиарда кубометров, Венгрию – 6,8 миллиарда кубометров.

В южном направлении транзит составил 2,6 миллиарда кубометров (-76%). Из них 0,54 миллиарда кубометров - в Румынию и 2 миллиарда кубометров - в Молдову.

Падение транзита по этому маршруту связано с запуском в январе 2020 года "Турецкого потока", которым доставляется газ из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина