Агентство напомнило, что это уже шестой подобный случай.

В МАГАТЭ отреагировали на ракетный удар и обесточивание Запорожской АЭС российскими оккупантами. Как сообщили в агентстве, текущих действий недостаточно для обеспечения ядерной безопасности, ведь это уже шестой случай отключения питания на атомной электростанции.

Соответствующее заявление сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на официальном сайте. Он прокомментировал обесточивание ЗАЭС следующими словами: "Запорожская атомная электростанция снова работает на аварийных дизелях — последней линии обороны. Это уже шестой раз — позвольте мне повторить — это в шестой раз, когда ЗАЭС теряет всю энергию за пределами площадки и вынуждена работать в таком аварийном режиме. Напомню, что это крупнейшая атомная электростанция в Европе. Что мы делаем? Как мы можем сидеть здесь, в этом зале сегодня утром и позволять этому происходить? Это не может продолжаться".

Гросси задался вопросом: "Что мы делаем, чтобы предотвратить это?" Он поражен самоуспокоенностью насчет ситуации вокруг ЗАЭС. Гендиректор подчеркнул, что МАГАТЭ должно заботиться о ядерной безопасности. Обесточивание ЗАЭС Гросси сравнил с бросками кости. По его словам, однажды удача может закончиться.

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Генеральный директор призвал всех членов агентства взять на себя обязательство защищать безопасность и надежность Запорожской АЭС. Он проведет срочные консультации и контакты по этому вопросу.

Обесточивание ЗАЭС: что известно

Ночью 9 марта Россия совершила масштабный массированный обстрел территории Украины. Под ударом оказались Харьковская, Киевская, Одесская, Днепропетровская и другие области. Во многих регионах из-за атак по объектам энергетики начались экстренные отключения света.

В Энергоатоме сообщили, что в результате обстрела около 4 часов ночи была обесточена ЗАЭС. 5 и 6 блоки электростанции перевели в холодное состояние и задействовали 18 дизель-генераторов.

Информацию о ситуации на Запорожской АЭС дополнили в МАГАТЭ. По данным агентства, из-за действий оккупантов отключилась последняя линия мощностью 750 киловольт, а резервную враг повредил несколько дней назад, и она находится на ремонте. В агентстве заявили, что топлива для дизель-генераторов хватит на 15 дней.

В Центре стратегических коммуникаций предупредили о потенциальной радиационной катастрофе в результате обстрелов оккупантов и указали на необходимость демилитаризовать территорию ЗАЭС.

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