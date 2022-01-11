Эксперты рассказали, как события в Казахстане повлияли на цены на топливо в Украине.

В течение новогодне-рождественского периода цены на топливо в Украине заметно выросли. Согласно обновленным данным Минэкономики, стоимость бензина повысилась на 1 грн / л, а дизель – на 66 коп. / л.

Об этом говорится в материале Сегодня.

Предельная цена на бензин А-95 не должна превышать 31,97 грн / л, а цена на "обычное" дизельное топливо – 30,82 грн / л.

Больше всего цены выросли в Киеве (+94 коп. / л А-95), в Луганской области (+93 коп. / л); в то же время в Сумской области – всего лишь на 12 копеек. В среднем цены на бензин по регионам выросли на 35-40 коп. / л.

Читайте такжеВ Украине уменьшили добычу газаЭксперты называют такие ценовые тенденции обоснованным, поскольку за декабрь и начало января выросли мировые котировки на нефть более чем на 10%, а значит, подорожали и бензин и дизель. А Украина импортирует до 80% нефтепродуктов.

Цены в рознице растут по сравнению с оптовыми (с конца декабря до 10 января оптовые – на +3%; по рекомендациям Минэкономики розница – +4%), утверждают аналитики. Эксперт Геннадий Рябцев называет это спекулятивным ростом ввиду роста цен на нефть в январе.

Аналитик Артем Куюн считает, что среди причин, которые повлияли на рынок топлива, были события в Казахстане.

"Казахстан всегда был основной альтернативой России и Беларуси, а сегодня именно казахстанский канал попал под угрозу перекрытия, что может нарушить хрупкий баланс украинского рынка сжиженного газа", – объясняет специалист.

По его словам, пока нет достоверной информации о ближайшем будущем экспорта газа из Казахстана. Но украинским трейдерам необходимо начать отработки возможных сценариев, включая полное прекращение отгрузок газа из этой страны.

Эксперты предупреждают о продолжении роста цен на бензин и ДТ. Очередной толчок дадут новые рекомендованные цены от Минэкономики, публикация которых ожидается 13-14 января.

Рябцев ожидает, что они вырастут в пределах 1 грн/л, то есть обычный, не премиальный бензин А-95 может стоить около 33 грн/л. Таких высоких цен на этот вид топлива в Украине еще не было, отмечает издание.

В свою очередь, Сергей Куюн более оптимистичен: по его оценке, рост будет не более чем на 30-40 коп./ л, то есть цены могут вернуться к тем, которые были два месяца назад: "главным фактором роста цен на топливо сейчас является нефть. Но бензина и дизеля в Украине достаточно".

Ситуация в Казахстане

Массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ, начались в Казахстане 2 января. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с поста председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.

Также Токаев объявил, что будет действовать жестко и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в "наведении порядка" у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов.