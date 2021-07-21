Указанные ТЭС в Крыму в 2019 году торжественно открыл президент России Владимир Путин.

Немецкие фильтры Inge GmbH установили на Таврической и Балаклавской крымских электростанциях в обход европейских санкций.

Об этом говорится в совместном расследовании Литовского общественного вещателя (LRT), проекта Scanner и украинской службы Радио Свобода, сообщает программа "Схемы".

Оборудование ввезли на территорию полуострова при поддержке литовской фирмы, которая имеет тесные связи с верхушкой "Роснефти", а также через связанные с депутатом ОЗПП Виктором Медведчуком компании.

Журналисты обратили внимание на похожие фильтры, установленные на российской "Воронеж-Аква" и подсанкционных оккупированных ТЭС в Крыму. В обоих случаях это – оборудование Inge GmbH, которое импортировала из Литвы фирма Run Engineering.

Вскоре лицензию на экспорт соответствующих товаров Литва у фирмы отобрала из-за подозрения, что фильтры могли попасть в оккупированный Крым. Однако фирма продолжила перевозить оборудование.

В комментарии представители литовской таможни отметили, что не каждый товар проходит проверку, и добавили – если продукция уже однажды ее прошла и неуспешно, то в теории экспортировать ее из следующих попыток уже не удастся.

Немецкая компания Inge GmbH, чье оборудование попало в Крым, зарегистрирована в городе Грайфенберг, где имеет свое производство. Владелец этого бизнеса – американская корпорация DuPont.

В корпорации ответили, что "Inge GmbH никогда не имела никаких сведений и даже никаких признаков того, что поставляемая продукция будет использоваться не по указанному пункту назначения".

Также авторы материала установили, что владелица литовского поставщика Run Engineering Марина Кармишева имеет тесные связи с "Роснефть". А через ряд компаний – с народным депутатом от ОПЗЖ и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Таврическую и Балаклавскую ТЭС в Крыму в 2019 году торжественно открыл президент России Владимир Путин. Их решили построить в Крыму после того, как Украина остановила поставки электроэнергии на оккупированную территорию.

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Автор: Яна Ставская