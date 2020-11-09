Запасы газа в ПХГ за неделю сократились до 28 миллиардов кубометров.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 31 октября по 8 ноября сократились на 1% - до 28 миллиардов кубометров.

Читайте такжеУкраина начала ре-экспорт газа в европейские страны

Об этом свидетельствуют данные государственной компании "Укртрансгаз".

По состоянию на 8 ноября запасы газа в ПХГ были на 29% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (21,6 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 90%.

Что этому предшествовало

Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ). Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 миллиарда кубометров.

28 октября пресс-служба компании "Нафтогаз Украины" сообщила, что украинские газовые хранилища переходят в режим отбора природного газа.

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 миллиарда кубометров газа, что являлось рекордным показателем за последние десять лет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Игорь Орел