Москва пытается опередить новые санкции США, чтобы запустить газопровод в обход Украины.

Россия активизирует работу над газопроводом "Северный поток-2", пытаясь достроить его до того, как США усилят санкции против этого сомнительного проекта.

Строительство российской "трубы" протяженностью 1230 километров достигло ключевого момента в понедельник, когда были закончены работы над его частью в водах Германии. Далее нужно еще завершить 157-километровый отрезок в акватории Дании, - пишет Bloomberg.

Прогресс в сооружении газопровода - это победа для российского президента Владимира Путина и компании "Газпром". Когда "Северный поток-2" будет завершен, он позволит Москве увеличить поставки газа в Европу и обойти традиционный транспортный коридор через Украину. США и страны Восточной Европы утверждают, что новая российская ГТС сделает Германию и Евросоюз слишком зависимыми от российского газа.

Читайте такжеСША готовят новые санкции против "Северного потока-2""Нужно еще проложить 120 километров трубопровода в водах Дании и примерно 30 километров в немецкой исключительной экономической зоне. Мы не можем сообщить больше деталей о строительстве и будем сообщать о предстоящих работах в море в соответствующее время", - сообщил Bloomberg оператор "Северного потока-2".

Год назад работа над проектом стоимостью 9,5 миллиардов евро была остановлена из-за санкций США и возобновилась лишь в этом месяце, когда "Газпром" нашел собственный корабль для прокладки трубы на дне Балтийского моря. В управлении мореплавания Дании сообщили, что суда "Фортуна", "Мурман" и "Балтийский иследователь" смогут работать в акватории страны с 15 января.

Согласно требованиям датского разрешения, оператор должен сначала подать обновленный график работ энергетическому агентству Дании. В ведомстве говорят, что российская сторона пока ничего такого не сделала. Корабль "Фортуна" способен прокладывать один километр трубопровода ежедневно. Поэтому, по мнению аналитиков, "Северный поток-2" будет в рабочем состоянии, по оптимистическому сценарию, не раньше конца 2021 года.

Читайте такжеSueddeutsche Zeitung: "Северный поток-2" снова строят благодаря лазейке в санкциях СШАТем временем США пытаются ужесточить санкции и расширить их действие на компании, которые обеспечивают техническую сертификацию и страхование при строительстве "Северного потока-2". Соответствующие законодательные положения были частью широкого оборонного законопроекта, который одобрил Конгресс. Но президент Дональд Трамп наложил на него свое вето. Позже Палата представителей голосованием смогла преодолеть президентское вето. Если Сенат, в котором доминируют республиканцы, тоже это сделает, новые санкции против "Северного потока-2" заработают в ближайшие недели.

"Если Сенат преодолеет вето Трампа, новые санкции против "Северного потока-2" станут реальностью. Это может стать новым фактором, из-за которого россиянам будет трудно эффективно и вовремя возобновить работы в акватории Дании в январе", - сказал старший аналитик консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк.

Он пояснил, что новые американские санкции станут помехой всем дополнительным работам, связанным с прокладкой трубопровода включительно с геодезическими.

История " Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Несмотря на санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против " Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по " Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода " Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

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Перевод: Лесь Дымань