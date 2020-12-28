Строительство российского трубопровода на территории Германии было заморожено на год из-за санкций США. А 11 декабря этого года Россия возобновила строительство.

В Германии закончили укладку трубопровода "Северный поток-2" в водах исключительной экономической зоны страны.

Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщило немецкое агентство dpa.

Трубы уложили на участке в 2,6 километра. Глубина газопровода составила около 30 метров. Работы вело российское судно-трубокладчик "Фортуна".

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Напомним, строительство российского проекта на территории Германии было заморожено на год из-за санкций США. 11 декабря этого года Россия возобновила строительство.

Чтобы достроить "Северный поток-2", России предстоит провести 147 километров труб в водах Дании. Предполагается, что этот этап начнется в середине января 2021 года.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Ввиду санкций, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года В СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США в отношении "Северного потока-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

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Автор: Денис Прядко