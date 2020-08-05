Немецкие экологи обратились в суд против "Северного потока-2"

Эксперты уверены, что "Северный поток-2" на основе актуальных научных сведений не был бы разрешен.

Немецкие экологи оспорили в суде выданное властями страны разрешения на ввод газопровода "Северный поток-2" в эксплуатацию.

Об этом сообщила «Немецкая волна».

Так, экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в Высшем административном суде земли Мекленбург - Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

В заявлении, опубликованном на сайте организации сегодня, 5 августа, указывается, что DUH добивается повторного рассмотрения заявки на ввод газопровода в эксплуатацию со стороны Горного управления города Штральзунд. Именно это управление отвечает в ФРГ за выдачу разрешения на строительство и эксплуатацию нового газопровода.

Экологи считают, что при первоначальном изучении заявки не были учтены "новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа". И при оценке экологической безопасности проекта в 2018 году упор был сделан только на возможности утечек метана исключительно в море из самого трубопровода. Однако такой подход является неполным, так как не учитывается возможность утечек при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Согласно новым научным данным, эмиссия метана, который в 86 раз вреднее для климата, чем CO2, при добыче газа гораздо выше, чем считалось ранее.

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По мнению руководителя отдела DUH по вопросам энергетики и защиты климата Константина Цергера, несмотря на прогрессирующий климатический кризис, газопровод цементирует на десятилетия импорт в Германию вредного для климата природного газа. "Мы уверены, что "Северный поток-2" на основе актуальных научных сведений не был бы разрешен", - заявил он.

Эксперт отметил, что сейчас необходимо принять во внимание новые методы измерения утечек метана, поскольку они подтверждают воздействие трубопровода на наш климат. В жалобе DUH также призывает рассмотреть этот вопрос в Европейском суде.

Отмечается, что строительство газопровода было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. 15 июля глава американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео предупредил, что участники проекта по строительству "Северного потока-2" подпадут под закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года.

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