С начала полномасштабного вторжения энергетикам ДТЭК удалось вернуть свет более 11 млн семей, которые были без электроэнергии в результате атак. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что для обеспечения стабильного электроснабжения украинцев в условиях регулярных атак на энергосистему за два года ремонтные бригады ДТЭК восстановили почти 17 тыс. км линий и 6 тыс. объектов электросетей.

В целом аварийно-ремонтные бригады вернули свет для более 11 млн домохозяйств, для большинства из них по несколько раз из-за постоянных обстрелов и обесточивания в прифронтовых регионах.

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"Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы даже в условиях постоянных атак по энергосистеме обеспечивать украинцев светом и строить новые энергетические объекты. Мы верим в победу и делаем все от нас зависящее, чтобы приблизить ее", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения только тепловые электростанции ДТЭК были атакованы почти 160 раз. Из них более 40 раз - в течение текущего отопительного сезона.

Энергетикам ДТЭК удалось восстановить 10 энергоблоков ТЭС, которые подверглись существенным разрушениям в результате вражеских атак. Еще 2 блока общей мощностью 500 МВт были дополнительно расконсервированы для поддержания надежности энергосистемы.

Он добавил, что кроме восстановления компания также строит новые энергетические объекты.

В частности, в разгар войны ДТЭК построил Тилигульскую ветровую электростанцию в Николаевской области в 100 км от зоны боевых действий. В планах компании на 2024-2025 годы увеличить мощность ВЭС почти в 4 раза, что станет крупнейшей частной инвестицией в украинскую энергетику за все годы Независимости.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТК инвестировал 1 млрд долларов в экономику Украины.