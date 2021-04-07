Все бытовые потребители газа будут переведены на годовой контракт с 1 мая.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), окончательно утвердила постановление, регулирующее условия годового контракта на поставку газа для населения, который по умолчанию получат все потребители с 1 мая 2021 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании регулятора сегодня.

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«Решение сверхважное – это введение годового контракта для потребителей Украины. С 1 мая годовая цена будет введена по умолчанию. То есть все потребители получат годовую цену на газ. Это избавит от турбулентности с ценами на газ. Цена будет одна», - сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Таким образом, Нацкомиссия обязала все газопоставляющие компании до 25 апреля опубликовать на своих сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Все бытовые потребители газа будут переведены на годовой контракт с 1 мая автоматически, без необходимости подавать дополнительные документы. Также газовым компаниям разрешено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ. Для перехода потребитель должен будет подать соответствующую заявку. Кроме того, потребитель имеет право перейти к другому поставщику газа в любой момент действия годовой цены.

Регулятор обязал поставщика уведомлять потребителя о смене тарифного плана в том же виде, в котором было получено заявление от потребителя, включая электронную версию.

В то же время, регулятор позволил газопоставляющим компаниям самостоятельно принимать решения о том, разрешить ли потребителю снова вернуться на годовой контракт после перехода на месячную цену. Также поставщик вправе решать, принимать ли обратно в обслуживание потребителя, который ушел к другому поставщику.

В НКРЭКУ отметили, что в течение действия годового контракта поставщикам не запрещено менять цену в сторону снижения, но запрещено увеличивать ее.

Что этому предшествовало

В конце января правительство установило предельную цену на газ в размере 6,99 грн за кубометр, действие которой завершилось 31 марта 2021 года.

Газопоставляющие компании предложили населению в апреле покупать голубое топливо по тарифу от 6,75 до 8,85 грн за кубометр.

Для предотвращения ценовых скачков на газ, правительство предложило обязать поставщиков газа с 1 мая перевести всех бытовых потребителей на годовой контракт.

Эксперты прогнозируют, что поставщики газа предложат населению в рамках годового контракта цену на газ, превышающую 8 грн за куб. м.

2 апреля 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала проект постановления, регулирующий годовой контракт на поставку газа для населения, который по умолчанию получат все потребители с 1 мая 2021 года.

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Автор: Анна Бредихина