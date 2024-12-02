Атака на Тернополь: в ГСЧС показали последствия удара 'шахеда' (фото)

В результате ночной атаки погиб один человек. Спасателям пришлось эвакуировать еще сотню человек.

В ночь на понедельник, 2 декабря, российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Тернополе. В результате атаки "шахеда" погиб один человек.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций показали последствия удара по Терноополю. Спасатели отметили, что "шахед" повредил многоквартирный дом. Возник масштабный пожар.

"Погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто", - отмечают в ГСЧС.

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На месте работают психологи и развернут мобильный пункт несокрушимости для пострадавших.

Атака на Тернополь - что известно

Как сообщал УНИАН, в Тернополе в результате российской дроновой атаки загорелся жилой дом.

Начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода написал на своей странице в социальной сети Facebook, что в результате попадания "шахеда" в дом погиб человек, есть раненые.

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