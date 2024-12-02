В ГСЧС показали последствия удара по Тернополю / ГСЧС

В ночь на понедельник, 2 декабря, российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Тернополе. В результате атаки "шахеда" погиб один человек.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций показали последствия удара по Терноополю. Спасатели отметили, что "шахед" повредил многоквартирный дом. Возник масштабный пожар.

Последствия удара по Тернополю / ГСЧС

"Погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто", - отмечают в ГСЧС.

Видео дня

На месте работают психологи и развернут мобильный пункт несокрушимости для пострадавших.

Атака на Тернополь: в ГСЧС показали последствия удара 'шахеда' (фото)
Атака на Тернополь: в ГСЧС показали последствия удара 'шахеда' (фото)

Атака на Тернополь - что известно

Как сообщал УНИАН, в Тернополе в результате российской дроновой атаки загорелся жилой дом.

Начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода написал на своей странице в социальной сети Facebook, что в результате попадания "шахеда" в дом погиб человек, есть раненые.

Вас также могут заинтересовать новости: