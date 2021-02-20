Глава МИД заверил, что Украина и в дальнейшем будет защищать энергетическую независимость Европы от Российской Федерации.

Российское руководство продолжает тратить миллиарды на строительство «Северного потока-2», хотя его стоимость уже превысила экономическую целесообразность.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Стоимость «Северного потока-2» давно превысила экономическую целесообразность. Но Кремль в дальнейшем выбрасывает миллиарды. Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства», - отметил глава МИД.

Он заверил, что Украина и в дальнейшем будет защищать энергетическую независимость Европы от Российской Федерации.

«Северный поток - 2» достроен уже более чем на 90%.

Многие европейские страны, в том числе Франция, критикуют этот проект. США ведут с ним борьбу с помощью санкций, но правительство Германии не отказывается от участия в этом проекте.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

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Автор: Тамара Отовская