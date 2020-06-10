Кабмин направил 95% прибыли "Нафтогаза" на выплату дивидендов – нардеп

Правительство признало работу наблюдательного совета и правления компании удовлетворительной.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение направить 95% чистой прибыли Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" за 2019 год на выплату дивидендов.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании.

"Кабмин утвердил такое распределение чистой прибыли "Нафтогаз Украины" за 2019 год и размер годовых дивидендов. 95% чистой прибыли в размере 48 миллиардов 125 миллионов 300,45 тысячи гривень - на выплату дивидендов, из которых 3,8 миллиарда гривень – в специальный фонд государственного бюджета; 5% чистой прибыли в размере 2 миллиарда 532 миллиона 910,55 тысячи гривень - в резервный капитал", - написал он.

По словам Гончаренко, кроме того, Кабмин на своем заседании утвердил годовой отчет "Нафтогаза" за 2019 год, который включает отдельную финансовую отчетность, а также признал работу наблюдательного совета и правления удовлетворительной.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

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