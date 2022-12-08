Особенно такое повышение ударит по предприятиям, которые являются энергоемкими.

Украинский бизнес сейчас находится в состоянии неопределенности и пытается адаптироваться к новым условиям. В таких условиях повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, которое запланировало НКРЭКУ, увеличит количество предприятий, которые вынуждены будут приостановить работу. Кроме того, это ускорит потребительскую и промышленную инфляцию в Украине. Об этом заявил руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

"Повышение тарифов не только на электроэнергию, но и на услуги других естественных монополий, являются неуместными в условиях турбулентности, которую сейчас переживает экономика Украины. Особенно такое повышение ударит по предприятиям, которые являются энергоемкими – ведь они не имеют сейчас достаточного количества энергии для работы из-за блэкаутов и отключения. Они вынуждены простаивать или сокращать производство", - подчеркнул Забловский.

Он подчеркнул: повышать тарифы пока неуместно из-за того, что сейчас – самый турбулентный период из всех. Поэтому целесообразно было бы отойти от попыток любого повышения хотя бы на зимний период.

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"Сейчас период общей неопределенности для бизнеса, и мешать ему адаптироваться к новым условиям работы - нецелесообразно. Тем более, что у нас есть помощь от наших международных партнеров, в том числе финансовая – при таких условиях можно найти резервы, чтобы сейчас не делать такие шаги, а отсрочить это решение хотя бы на период войны. Это поможет бизнесу не просто выжить, но и сохранить экономический, научно-технологический потенциал, который у них есть, чтобы приумножить его после войны", - отметил Забловский.

Эксперт отметил, что повышение тарифов будет способствовать значительному ускорению промышленной и потребительской инфляции, ведь электроэнергия занимает значительную долю в себестоимости любого товара или услуги.

"Сейчас нельзя совершать таких радикальных шагов. Сейчас главная задача – не вмешиваться, а дать возможность бизнесу выжить и адаптироваться. Мы нуждаемся в общественном договора, ведь все находятся в одной лодке, и должны слышать друг друга", - резюмировал он.

Как известно, НКРЭКУ согласовала на 2023 год повышение тарифов на передачу электроэнергии на +30% и диспетчеризацию – сразу на 116%. Бизнес-ассоциации выступили против этого решения, ведь оно будет способствовать вымыванию более 22 млрд грн средств украинцев и бизнеса, которые сейчас нужны для содержания семей, продолжения работы предприятий и помощи ВСУ.

В свою очередь экономист Андрей Новак заявил, что повышение тарифов – это ошибочный шаг, который нанесет удар по потребителям, спровоцирует рост инфляции и будет иметь долгосрочный негативный эффект на всю экономику Украины.