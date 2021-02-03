Ревизии финансово-хозяйственной деятельности компаний «Укргаздобыча» и «Укрнафта» не были проведены.

Ассоциация поставщиков энергоресурсов поддерживает требование Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) провести аудит крупнейшей добывающей компании страны АО «Укргаздобыча» для полной оценки выполнения Концепции развития газодобывающей отрасли Украины 20/20.

Необходимость проведения аудита на заседании Межведомственной рабочей группы, созданной для анализа выполнения Концепции развития газодобывающей отрасли Украины 20/20, озвучила заместитель главы ГАСУ Галина Вашека.

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Об этом агентству рассказал заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов.

Как ранее сообщала ГАСУ, ревизии финансово-хозяйственной деятельности компаний «Укргаздобыча» и «Укрнафта» не были проведены, несмотря на поручение Премьер-министра Украины от 16.12.2019 года, из-за недопуска этими субъектами хозяйствования работников ГАСУ к документам.

«Предварительные выводы рабочей группы такие, что основная цель Программы 20/20 не была достигнута. Мы имеем самое большое падение добычи за последние 10 лет», - прокомментировал Евгений Нацвин-Степанов итоги заседания.

Он уточнил, что в ближайшие недели должно состояться еще одно заседание Межведомственной рабочей группы.

Напомним, Межведомственная рабочая группа создана согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 18.11.2020 года №1128.

В данный момент Минэнерго разрабатывается новая Концепция развития газодобывающей отрасли Украины на период до 2025 года.

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Автор: УНИАН