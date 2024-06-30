После окончания войны нужно будет увеличить тарифы на электроэнергию и газ для обеспечения устойчивости энергетической отрасли.

Об этом говорится в отчете Международного Валютного Фонда.

"Обеспечение устойчивости системы и уменьшение квазифискальных обязательств потребуют постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию для покрытия расходов, одновременно выделяя адекватные и целенаправленные ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств", - говорится в нем.

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Отмечается, что Кабинет министров должен утвердить дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии.

В основе этого документа будет технический анализ финансового состояния отрасли, который будет согласован с Европейской комиссией.

Ранее сообщалось, что для полноценной интеграции украинского энергорынка в европейский нужно продолжить внедрение европейского законодательства и либерализации внутреннего рынка электроэнергии.