После окончания войны нужно будет увеличить тарифы на электроэнергию и газ для обеспечения устойчивости энергетической отрасли.
Об этом говорится в отчете Международного Валютного Фонда.
"Обеспечение устойчивости системы и уменьшение квазифискальных обязательств потребуют постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию для покрытия расходов, одновременно выделяя адекватные и целенаправленные ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств", - говорится в нем.
Отмечается, что Кабинет министров должен утвердить дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии.
В основе этого документа будет технический анализ финансового состояния отрасли, который будет согласован с Европейской комиссией.
Ранее сообщалось, что для полноценной интеграции украинского энергорынка в европейский нужно продолжить внедрение европейского законодательства и либерализации внутреннего рынка электроэнергии.