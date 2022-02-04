Компания будет закупать газ из Венгрии, Словакии и Польши.

НАК "Нафтогаз Украины" планирует в феврале импортировать около 300 млн кубометров газа из стран Европы по рыночной цене, которая сейчас достигает тысячи долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Речь идет об около 300 млн куб. м на февраль. Направления – это Венгрия, Словакия и Польша", – сказал он.

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По словам министра, фактическая цена, по которой "Нафтогаз" закупил топливо, является коммерческой тайной, но рыночная цена газа на европейских хабах сейчас составляет от 900 до 1000 долларов за тысячу кубометров.

Mинистр также отметил, что уже начался импорт газа, который будет закачан для устойчивого прохождения уже следующего отопительного сезона.

Запасы газа:

По состоянию на начало февраля запасы природного газа составляли 11 млрд кубометров при максимальной емкости 31 млрд куб. об.

4 октября Украина прекратила закачку газа в хранилища.

1 февраля Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.