По подсчетам министерства, в противном случае электричество для граждан стоило бы 3,30 грн за кВт-ч.

Отмена льготного тарифа на электричество в размере 90 коп. за первые 100 кВт-ч для населения и установление фиксированной ставки 1,68 грн за кВт-ч позволило избежать роста цены в 2,5 раза, до 3,30 грн за кВт-ч.

Об этом сказано в сообщении Министерства энергетики на странице Facebook.

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Пресс-служба напомнила, что 28 декабря на заседании правительства было принято постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 № 483», которым, в частности, был продлен срок действия Положения о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии (ПСО), который заканчивался 31 декабря 2020 года.

Указанным постановлением с 1 января 2021 года определена единая фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей - 1,68 грн за кВт-ч и отменен льготный предел 90 копеек за первые 100 кВт-ч потребления.

«Постановление принято во избежание стремительного роста тарифа для населения уже с января следующего года. Так, срок действия механизма ПСО истекает 1 января 2021 года, и в случае непринятия предложенных изменений цена на электроэнергию для бытовых потребителей должна формироваться на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения (до около 3,30 грн за кВт-ч)», - сказано в сообщении.

В то же время, оставлены без изменений коэффициенты двух и трехзонного учета электрической энергии. Поэтому в случае установления, к примеру, двухзонного учета электрической энергии, ее цена в ночное время будет на 50% меньше.

Пресс-служба сообщила, что Минэнерго совместно с НКРЭКУ и другими участниками рынка электрической энергии в течение следующего месяца планируют разработать усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электрической энергии в 2021 году, на основании которого правительству будет предложена обновленная редакция ПСО.

Сколько платили украинцы

В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт-ч.

В то же время, для промышленных потребителей цены на электричество формируются на основании рыночных механизмов и колеблются от 2,5 грн до 4 грн за кВт-ч.

Повышение тарифа

19 июня 2020 года Нацкомиссия предложила с августа повысить тарифы "Укрэнерго" в 4 раза.

26 июня 2020 года НКРЭКУ предварительно одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" вдвое.

5 августа Кабинет министров Украины внес изменения в положение о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, обязав госкомпанию «Энергоатом» продавать около 50% своей электроэнергии, а госкомпанию «Укргидроэнерго» продавать 30% своей электроэнергии для нужд населения по цене 1 копейка за киловатт-час. Ранее «Энергоатом» был обязан продавать для нужд населения 80% своей электроэнергии, а «Укргидроэнерго» - 35%. Оставшуюся электроэнергию госкомпании могут продавать на рынке двухсторонних договоров и других сегментах рынка.

28 декабря 2020 года Кабинет министров Украины отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-ч.

Отчет Еврокомиссии

Согласно отчету Еврокомиссии цены на электроэнергию в Украине в первом квартале 2020 года были на 37,9% выше, чем средняя стоимость в Европе.

Украина оказалась в категории стран с самыми высокими ценами на электричество в Европе наряду с Грецией (50 евро за МВт-ч) и Мальтой (45 евро за МВт-ч). Далее идут Болгария (42 евро за МВт-ч), Румыния (41 евро за МВт-ч), Венгрия и Польша (по 41 евро за МВт-ч).

В Еврокомиссии отметили, что высокие цены на электроэнергию наблюдаются в тех странах, которые имеют зависимость от импорта электроэнергии (Греция, Венгрия), а также в тех, которые имеют технические ограничения по импорту (Мальта, Греция).

18 декабря 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не согласен с тем, что цены на электроэнергию для украинских промышленных потребителей являются одними из самых высоких в Европе. По его мнению, они, наоборот, являются одними из самых низких.

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Автор: Анна Бредихина