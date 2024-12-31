"Укрэнерго" поделилось информацией о ситуации с энергосистемой и отключениях света 1 января 2025 года.

"Укрэнерго" поделилось информацией об отключениях электроэнергии в среду, 1 января 2025 года. В приложении "Киев Цифровой" пояявилась информация, что свет выключать не планируют, так как производимой электроэнергии хватает для закрытия всех потребностей — и бытовых потребителей, и бизнеса.

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется. Чтобы помогать энергосистеме, стоит обуздать домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00", - говорится в сообщении.

При этом ситуация в любой момент может измениться. Об этом будет сообщено отдельно.

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Ситуация в энергосистеме Украины

Ранее УНИАН сообщал, что совсем недавно в Украине хоть и отменяли графики отключений света, но это не коснулось бизнеса, потому что энергосистема продолжает восстанавливаться после 13 массированных атак российской армии с начала 2024 года.

Кроме того, недавно премьер-министр Словакии угрожал Украине прекратить поставки электроэнергии в Украину после 1 января 2025 года из-за окончания транзита газа в Европу. На эти заявления отреагировал Владимир Зеленский.

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