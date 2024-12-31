"Укрэнерго" поделилось информацией об отключениях электроэнергии в среду, 1 января 2025 года. В приложении "Киев Цифровой" пояявилась информация, что свет выключать не планируют, так как производимой электроэнергии хватает для закрытия всех потребностей — и бытовых потребителей, и бизнеса.
"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется. Чтобы помогать энергосистеме, стоит обуздать домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00", - говорится в сообщении.
При этом ситуация в любой момент может измениться. Об этом будет сообщено отдельно.
Ситуация в энергосистеме Украины
Ранее УНИАН сообщал, что совсем недавно в Украине хоть и отменяли графики отключений света, но это не коснулось бизнеса, потому что энергосистема продолжает восстанавливаться после 13 массированных атак российской армии с начала 2024 года.
Кроме того, недавно премьер-министр Словакии угрожал Украине прекратить поставки электроэнергии в Украину после 1 января 2025 года из-за окончания транзита газа в Европу. На эти заявления отреагировал Владимир Зеленский.