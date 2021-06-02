Сертификация компании - важный этап для интеграции украинской энергосистемы в европейскую.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила сертификацию госкомпании "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского образца по модели ISO (Independent System Operator).

Соответствующее решение было принято на очередном заседании регулятора.

Читайте такжеРегулятор хочет запретить поставки электроэнергии из Беларуси и России: названы сроки

Согласно сообщению пресс-службы "Укрэнерго", сертификация компании является важным этапом для интеграции украинской энергосистемы в европейскую (ENTSO-E), что является стратегической целью Украины.

Окончательное решение должно быть принято после выполнения ряда условий. Это, в частности, выполнение перечня мероприятий, а также получение заключения Секретариата Энергетического сообщества о соответствии деятельности "Укрэнерго" требованиям действующего европейского законодательства.

Сертификация "Укрэнерго"

7 октября 2019 года НКРЭКУ впервые приняла предварительное решение о сертификации "Укрэнерго" в качестве независимого оператора системы передачи.

В феврале 2020 года решение регулятора о предварительной сертификации "Укрэнерго" не поддержал Секретариат Энергетического сообщества, указав, что компания, которая подала заявку на сертификацию, не соответствует требованиям ownership unbundling в части владения активами. При этом Секретариат указал на необходимость внесения в украинское законодательство изменений, которые бы позволили сертифицировать оператора по модели ISО.

15 апреля Верховная Рада приняла закон, который позволяет осуществить сертификацию оператора системы передачи (ОСП) госкомпании «Укрэнерго» по модели отделения ISO (Independent System Operator).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Игорь Орел