В дальнейшем из украинских газохранилищ водород будет экспортироваться в ЕС.

НАК "Нафтогаз Украины" и оператор газохранилищ - госкомпания "Укртрансгаз" подписали меморандум о реализации проекта "H2EU+Store" по производству "зеленого" водорода в Украине и его поставке в Германию.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

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Отмечается, что меморандум предусматривает принятие мер по увеличению объемов производства возобновляемой электроэнергии и налаживание производства "зеленого" водорода в Украине. Также речь идет об обустройстве мощностей по хранению водорода в подземных хранилищах Украины и Центральной Европы, модернизации газотранспортной инфраструктуры для обеспечения транспортировки водорода.

В дальнейшем из украинских газохранилищ водород будет экспортироваться в ЕС и там будет продаваться потребителям Центральной Европы.

"Кроме амбиции стать крупнейшим производителем водорода в Украине, "Нафтогаз" как национальная компания видит свою миссию в создании водородного рынка и увеличении конкуренции", — цитирует пресс-служба советника председателя правления "Нафтогаза" по вопросам развития низкоуглеродистых бизнесов Алексея Рябчина.

"Укртрансгаз" и НАК "Нафтогаз Украины":

НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают около 80% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".

Автор: Анна Бредихина