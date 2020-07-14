«Нафтогаз» выплатил топ-менеджменту 343 миллиона гривень зарплат и премий

Вознаграждение главы правления Андрея Коболева составило более 21 миллиона гривень

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в 2019 году выплатила управленческому персоналу компании 343 млн грн зарплат и премий, что вполовину меньше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные годовой отчетности НАК, подготовленной в соответствии с международным стандартом GRI.

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«В течение 2019 года управленческий персонал состоял из 5 членов правления и 11 директоров (в 2018 году: 6 членов правления и 9 директоров). Компенсация управленческому персоналу, входящая в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 343 млн грн (в 2018 году - 717 млн грн)», - говорится в отчете.

Члены правления получили за прошлый год 117,6 млн грн. Вознаграждение главы правления Андрея Коболева составило 21,2 млн грн (включая 4,6 млн грн налогов и сборов). Отмечается, что с середины февраля и до конца 2019 года Коболев перечислял все полученные вознаграждения на благотворительность.

Член правления Сергей Перелома получил в прошлом году 25,7 млн грн, Сергей Коновец — 29,9 млн грн, Юрий Колбушкин — 22,1 млн грн, Николай Гавриленко — 18,7 млн грн.

Всего на 31 декабря 2019 года в компании работало 55 078 человек.

«В результате проведенных мероприятий по модернизации оборудования и оптимизации численности персонала, показатель уровня среднемесячной заработной платы работников предприятий группы «Нафтогаз» в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос на 34%, что значительно превышает аналогичный показатель по Украине (18%) и по промышленности (22%)», - сказано в отчете.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» в 2019 году получила 63,3 млрд грн чистой прибыли, что в 4,5 раза больше показателя за 2018 год.

В 2018 году набсовет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл. При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

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