На территорию Запорожской атомной электростанции зашли около 500 российских солдат. Сама же станция под контролем Украины.
Об этом заявил глава ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в медиацентре Украина - Укринформ.
Он уточнил, что вражеские войска находятся непосредственно на самом объекте, "предварительно их там около 500 солдат и большое количество техники и взрывчатки. Это создает опасные условия для ее работы".
"Мы продолжаем контролировать работу станции. Весь персонал выполняет наши команды и энергоблоки продолжают выдавать в энергосистемы Украины электричество. Весь персонал работает под большим давлением захватчиков", - заявил Котин.
Котин напомнил о фактах издевательства захватчиков над персоналом, есть факты и похищения людей: "Около недели назад российские оккупанты расстреляли одного из работников этой станции прямо дома. Его удалось спасти, врачи борются за его жизнь".
По словам Котина, такая ситуация сложилась впервые в истории Украины – когда враг не только захватил станцию, но и стрелял из тяжелого вооружения по инфраструктуре. Это факты ядерного терроризма.
"Чтобы обеспечить безопасность Украине и всему миру, необходимо освободить Запорожскую атомную станцию от российских захватчиков", - подчеркнул Котин.
Напомним, Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС Энергодар.
При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.