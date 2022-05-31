Украина продолжает контролировать работу станции, но не может гарантировать ее безопасность.

На территорию Запорожской атомной электростанции зашли около 500 российских солдат. Сама же станция под контролем Украины.

Об этом заявил глава ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в медиацентре Украина - Укринформ.

Он уточнил, что вражеские войска находятся непосредственно на самом объекте, "предварительно их там около 500 солдат и большое количество техники и взрывчатки. Это создает опасные условия для ее работы".

"Мы продолжаем контролировать работу станции. Весь персонал выполняет наши команды и энергоблоки продолжают выдавать в энергосистемы Украины электричество. Весь персонал работает под большим давлением захватчиков", - заявил Котин.

Котин напомнил о фактах издевательства захватчиков над персоналом, есть факты и похищения людей: "Около недели назад российские оккупанты расстреляли одного из работников этой станции прямо дома. Его удалось спасти, врачи борются за его жизнь".

По словам Котина, такая ситуация сложилась впервые в истории Украины – когда враг не только захватил станцию, но и стрелял из тяжелого вооружения по инфраструктуре. Это факты ядерного терроризма.

"Чтобы обеспечить безопасность Украине и всему миру, необходимо освободить Запорожскую атомную станцию от российских захватчиков", - подчеркнул Котин.

Напомним, Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

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