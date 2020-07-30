С 1 августа в Киеве поднимут цены на электроэнергию для малого бизнеса

Повышение цены связано с изменениями тарифов на передачу и распределение, которые приняла Национальная комиссия...

В столице Украины стоимость электроэнергии для малых небытовых потребителей с 1 августа увеличится в среднем на 6%.

Об этом сообщила пресс-служба компании YASNO, которая обеспечивает поставки электроэнергии потребителям Киева.

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Согласно сообщению, это связано с изменениями тарифов на передачу и распределение, которые приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Тарифы на электроэнергию для населения не изменились.

Как рассчитывается тариф

В пресс-службе напомнили, что тариф для малых небытовых потребителей рассчитывается на основе 4 составляющих: тариф на распределение электроэнергии – утверждается отдельно для каждого оператора системы распределения (ОСР), меняется с 1 августа; тариф на передачу электроэнергии – тариф ГП «Укрэнерго» вырастет на 54,6% и составит 240,23 грн/МВт⋅ч; прогнозируемая средняя закупочная цена электроэнергии – остается без изменений; тариф на услуги поставщика универсальной услуги – остается без изменений.

Хронология событий

1 июля 2019 года в Украине начал работать новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года.

29 июля 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), временно увеличила максимальное ограничение цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в ночные часы с 959 до 1229 грн за МВт-ч.

Рынок "на сутки вперед" - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия. Внутрисуточный рынок – рынок, на котором осуществляется торговля электроэнергией в течение суток, после заключения всех контрактов на рынке "на сутки вперед".

Малые небытовые потребители – потребители, которые покупают электроэнергию для собственного потребления, не являются бытовыми потребителями и электроустановки которых присоединены к электрическим сетям с договорной мощностью до 150 кВт.

YASNO – поставщик электроэнергии, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

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